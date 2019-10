Kitco-Goldumfrage: Preisvolatilität angesichts bearischer Wall Street zu erwarten

Die Volatilität am Goldmarkt ist noch immer am Leben, während die Bären der Wall Street den Bullen das kurzfristiges Momentum nehmen und die Preise in dieser Woche zurückgehen sollen, so ist aus der wöchentlichen Umfrage zu den Entwicklungen des Goldpreises von Kitco News zu entnehmen.Diesmal nahmen 17 Marktexperten an der Umfrage der Wall Street teil. Von diesen waren fünf (29%) der Ansicht, dass Gold in dieser Woche steigen wird. Weitere acht (47%) Analysten erklärten, dass der Goldpreis rückläufig sein werde. Die verbleibenden vier (24%) Teilnehmer prognostizierten einen Seitwärtsmarkt.Zudem gaben auch 954 Kleinanleger ihre Meinung in der Umfrage der Main Street ab. Von diesen waren 566 (59%) der Meinung, dass der Goldpreis eine Zunahme verzeichnen wird. Weitere 221 (25%) prognostizierten einen Goldpreisrückgang. Die verbleibenden 167 (18%) Befragten erwarten Seitwärtsentwicklungen.© Redaktion GoldSeiten.de