Silber in US-Dollar, 60-Minuten-Chart vom 2. Oktober 2019

Silber in US-Dollar, 15-Minuten-Chart vom 7. Oktober 2019

Um an einem Markt während einer klaren Trendphase erfolgreich zu partizipieren, ist die gebräuchlichste Methode das Pyramiden-Bauen. Dabei werden Trades zu einer Kernposition als Breakout-Trades hinzugefügt, wobei man auf den etablierten Trend als Vorteil setzt. Das Ziel hierbei ist ein "Home Run" Trade, der groß ist und enorme Gewinne erzielen kann. Unter Risikogesichtspunkten ist dies jedoch alles andere als ideal.Grundsätzlich gilt: Je steiler die Bewegung, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Pyramiden funktionieren. Diese steileren bzw. parabolischen Bewegungen treten aber meistens erst spät im Trend auf, sodass dort auch mit den größten Rücksetzern gerechnet werden muss. Das entspricht dem höchsten Risiko und oft muss man dann eine riesige Position, die gegen einen läuft, zum eigenen Schaden ausbaden. Ein viel eleganterer Ansatz wäre es jedoch, Positionen einfach "wieder nachzuladen"!Wir haben kürzlich zwei Trades in unserem Telegrammkanal geteilt, die für diesen Ansatz relevant sind:Am 1. Oktober hatten wir im kurzfristigen Zeitfenster eine sehr risikoarme Gelegenheit, am Silbermarkt einzusteigen. Wir haben die ins Plus gelaufene Position sofort zur Sicherung des Gewinns und zur Eliminierung des Risikos genutzt. 24 Stunden später wurde bereits unser nächstes Kurs-Ziel erreicht.Am 7. Oktober haben wir eine weitere günstige Gelegenheit am Silbermarkt genutzt. Auch hier haben wir dem Risiko keine große Chance gegeben, sondern die Position sofort halbiert sobald sich erste kleine Gewinne dazu anboten. Wir würden so einen Trade als einen "einkommensschaffenden Handel" bezeichnen.Das ist aber noch nicht alles. Diese Trades werden in einem größeren Kontext und in einer Art & Weise durchgeführt, die auf einem Top-Down-Ansatz basiert. Sie bieten nicht nur zusätzliche Vorteile für den gesamten Zeitrahmen, sondern profitieren auch vom vorherrschenden Trend. Das heißt, sie erhöhen das Gesamtexposure durch unsere Quad-Exit-Strategie , indem sie am "Runner" festhalten. Mit dem "Runner" bezeichnen wir die letzten 25% einer Position. Mit anderen Worten fügen sich diese "Runner" zur langfristigen Gesamtposition hinzu.