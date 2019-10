Silver Lake Resources Ltd.: Irre Reaktion heute

Im Update vom Freitag habe ich die sehr guten Zahlen von Silver Lake angesprochen. Die Firma konnte knapp 62.000 Unzen Gold-Äquivalent zu All-In-Kosten von 1.260 AUD produzieren, die zu 1.995 AUD verkauft wurden:Am Freitag zog die Aktie deutlich an, heute gab Silver Lake Resources wieder fast 10% nach. Es wurden trotz der sehr guten Zahlen also Gewinne mitgenommen.Per Ende September hatte Silver Lake 155,2 Millionen AUD auf der Bank, 5,1 Millionen AUD in börsennotierten Aktien und noch nicht verkauftes Gold im Gegenwert von rund 8,8 Millionen AUD. Insgesamt also 169,10 Millionen AUD bei 0 AUD Schulden.Das Management gab zudem an, dass man vermutlich am oberen Ende der Prognosen herauslaufen wird:Ziel sind 215.000 - 230.000 Unzen zu All-In-Kosten von 1.375 - 1.450 AUD.Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres konnte man bereits fast 62.000 Unzen Goldäquivalent zu 1.260 AUD produzieren und liegt somit sowohl mengenmäßig als aus kostenseitig oberhalb der Prognosen.Die Cash-Position ist im abgelaufenen Quartal um über 24 Millionen AUD gestiegen.Der Börsenwert liegt aktuell bei 760 Millionen AUD. Ziehen wir Cash, Aktien und Gold ab, so liegt der Enterprise-Value bei 600 Millionen AUD.Wenn Silver Lake in den nächsten Quartalen weiter so arbeitet, dann bleibt die Aktie sehr günstig bewertet.Die Zahlen von Silver Lake waren sehr gut und die Firma ist kerngesund. Die Reaktion vom Freitag mit einem Anstieg von 12,50% war gerechtfertigt, die Reaktion heute hing zu 100% am schwachen Marktumfeld für die Goldaktien.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.