Gold erhält Unterstützung durch Schweinegrippe

Gold ist bekannt für seine Eigenschaften als Inflationsabsicherung, so schreibt Ray Jia via World Gold Council . Wann immer die Inflation in China über 3% stieg, betrugen die jährlichen Nominalerträge für Au9999 - ein physischer Goldkontrakt, der seit 2002 an der Shanghai Gold Exchange gehandelt wird - durchschnittlich 17% im Jahr.Seit Beginn 2019 stieg die Inflationsrate in China stetig. Der Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im August im Jahresvergleich um 2,8%. Obgleich die Preise für Schweinefleisch nur 2,3% des VPI-Warenkorbes ausmachen, waren fast 40% des August-VPI-Anstieges den rapide steigenden Schweinefleischpreisen zuzuschreiben.Das lag der Tatsache zugrunde, dass die Preise für Schweinefleisch aufgrund eines sinkenden Angebots stiegen. Die afrikanische Schweinegrippe (ASG) wirkte sich seit August 2018 im erschreckenden Ausmaß auf das chinesische Schweinefleischangebot aus. Ohne effektives Impfmittel oder Heilmittel trat die ASG seit Juli 2019 in 31 Provinzen mit mehr als 150 Ausbrüchen auf.Im Juli 2019 fiel die Anzahl der Schweine auf 219 Millionen, im Jahresvergleich um 31% niedriger und die niedrigste Zahl seit zehn Jahren. Das wiederum führte zu einem Rückgang von 6% des chinesischen Schweinefleischangebots in der ersten Jahreshälfte 2019, die stärkste Abnahme innerhalb von zehn Jahren.Als Folge dessen stieg der wöchentliche Einzelhandelspreis von Schweinefleisch in 22 der größeren Provinzen im Jahresvergleich um 76% (Stand Ende August); der höchste Wert seit 13 Jahren.