Silber: Chance auf neues Kaufsignal

Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen seitwärts voran. Die seit dem Hoch bei 19,65 USD laufende Korrektur führte die Notierungen zunächst unter die 17,37 USD, was sich jedoch als Bärenfalle darstellte. Seitdem stabilisiert sich der Kursverlauf über diesem Niveau.Die Korrektur seit dem Hoch bei 19,65 USD kann zunächst als bullische Flagge gesehen werden. Es bietet sich dabei die Chance, die Rally fortzusetzen, wenn ein klarer Ausbruch daraus nach oben gelingt. Geht es über 18,00 USD hinaus, wären Kursgewinne bis in den Bereich 18,65 USD möglich. Abgaben unter 17,37 USD könnten hingegen einen weiteren Test der 16,66 USD nach sich ziehen.