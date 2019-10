US-Dollar ist und bleibt Reservewährung Nr. 1

Obwohl Presse und Experten immer wieder davon ausgehen, dass der US-Dollar seinen Status als weltweit führende Währung verlieren wird, so macht der Yuan beispielsweise - der diesen Status vom US-Dollar übernehmen soll - gerade einmal 1,95% der weltweiten Reservewährung gegenüber den 61,82% des US-Dollar aus.Reservewährungen sind Währungseinheiten, die ein Land in seinen Auslandsreserven hält, so heißt es von HowMuch. Diese können für internationale Zahlungen und zur Unterstützung der eigenen nationalen Währung verwendet werden. Entwicklungsländer besäßen tendenziell mehr ausländische Währung als Industrieländer.Der US-Dollar macht laut HowMuch demnach etwa 61% aller Zentralbankdevisenreserven aus, was ihn zur populärsten und mächtigsten Währung der Welt macht. An zweiter Stelle steht der Euro mit 20,24%, danach folgt der japanische Yen mit 5,25%, dann der Pfund Sterling mit 4,54% und an fünfter Stelle erst kommt der chinesische Renminbi mit 1,95%.Der Gesamtwert aller Devisenreserven der Welt beläuft sich auf fast 11 Billionen Dollar. Der Euro und der US-Dollar machen dabei mehr als 80% der weltweiten Währungsreserven aus.Reservewährungen spielen eine sehr wichtige Rolle in der Weltwirtschaft; sie wirken sich nicht nur auf die internationale Wirtschaft aus, sondern spielen auch im Wert der nationalen Währung eines Landes eine wichtige Rolle.Obgleich einige Länder zur Etablierung einer einzigen Weltwährung zum Zwecke der Stabilität aufrufen, so gibt es derzeit keine gegenwartsnahen Pläne, ein derartige Unterfangen zu starten.© Redaktion GoldSeiten.de