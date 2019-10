Negativzinspolitik wäre in USA problematisch

Präsident der St. Louis Federal Reserve, James Bullard, erklärte am Dienstag, dass ein Negativzins in den Vereinigten Staaten problematisch sein könnte, so berichtet Reuters . Zentralbanken in der Eurozone und in Japan haben die Zinsen bereits unter Null gesenkt, um die Inflation und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.Dies wiederum entfachte Debatten über die Munition, die andere größere Zentralbanken wie die US-amerikanische Federal Reserve besitzen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bekämpfen. "Ich bin kein Fan dieser Politik", erklärte Bullard. "Negativzinsen lieferten gemischte Ergebnisse, wo auch immer man sie einführte." Es wäre zudem nicht klar, wie sich US-Geldmärkte mit mehreren Billionen Dollar an eine derartige Politik anpassen würden.Die Federal Reserve senkte die Zinsen im letzten Monat bereits um 25 Basispunkte und Investoren erwarten flächendeckend, dass die Zentralbank die Zinsen erneut senken wird, wenn sich der Offenmarktausschuss am 29. Oktober bis 30. Oktober trifft.© Redaktion GoldSeiten.de