US-Goldexporte und -importe bis August gesunken

Die US-Goldexporte betrugen im August 2019 einen Gesamtwert von 1,55 Milliarden US-Dollar, berichtet das Nachrichtenportal Scrap Monster . Die Goldausfuhren der USA sanken von Jahresbeginn bis August um 24% auf einen Wert von 10,64 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich dazu verzeichneten die Goldexporte im Vorjahreszeitraum einen Wert von 14,05 Milliarden US-Dollar.Die fünf größten Handelspartner der USA waren in den ersten acht Monaten des Jahres das Vereinigte Königreich (6,76 Mrd. $), die Schweiz (1,48 Mrd. $), Indien (1,05 Mrd. $), Kanada (415,7 Mio. $) und Italien (300,6 Mio. $).Laut Scrap Monster nahmen die Exporte ins Vereinigte Königreich um nahezu 60% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Weiterhin heißt es, dass 94% der US-amerikanischen Goldausfuhren in die obengenannten fünf Länder gingen; im Wert von insgesamt 10,01 Milliarden US-Dollar.Unterdessen sanken den Angaben zufolge auch die Goldeinfuhren in die USA in den acht Monaten seit Jahresbeginn um 22,3%. Die USA verzeichnete von Januar bis August 2019 Goldimporte im Wert von 5,16 Milliarden US-Dollar verglichen zu 6,64 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.Das Hauptbezugsland der USA war Scrap Monster zufolge Mexiko. Aus diesem Land importierten die USA Gold im Wert von 1,89 Milliarden US-Dollar und somit fast 37% ihrer Goldeinfuhren. Weitere wichtige Bezugsländer waren Kanada (1,38 Mrd. $), Kolumbien (298,08 Mio. $), Peru (289,96 Mio. $) und Nicaragua (286,47 Mio. $), so Scrap Monster. Aus diesen fünf Ländern importierten die USA Gold im Wert von 4,14 Milliarden US-Dollar und damit 80% der gesamten Goldeinfuhren von Januar bis August 2019.© Redaktion GoldSeiten.de