CIBC: Goldpreis bei 1.600 Dollar über 2021 hinweg

Die Widerstandsfähigkeit des Goldes, die sich nun in eine relativ positive saisonale Zeit bewegt, könnte den Preis des gelben Edelmetalls bis Ende des Jahres seinen wichtigen Widerstand durchbrechen lassen, meint die CIBC, eine kanadische Bank, laut Kitco News . Der Preis sollte für die nächsten zwei Jahre dann bei etwa 1.600 Dollar je Unze unterstützt werden."Zeichen für ein vorteilhaftes Umfeld für Rohstoffe tauchten Ende des letzten Jahres auf und haben sich 2019 weiterhin verstärkt. Unsere ursprüngliche Hypothese tritt nun ein; wir erwarten weiterhin, dass das schwächere Weltwirtschaftswachstum, die taubenhafte Fed und Realzinsen unter 2% die Nachfrage nach Rohstoffen antreiben sowie eine Entkoppelung in der negativen Beziehung zwischen Gold und US-Dollar auslösen werden", meinten die Analysten.CIBC ist der Ansicht, dass der Goldpreis im vierten Quartal des Jahres durchschnittliche 1.500 Dollar je Unze erreichen wird. Im nächsten Jahr und dann 2021 soll der Preis des gelben Edelmetalls bei etwa 1.600 Dollar je Unze verbleiben.Silber solle in Q4 etwa 18 Dollar je Unze erreichen und sich dann in den nächsten zwei Jahren bei etwa 19 Dollar je Unze bewegen.© Redaktion GoldSeiten.de