USA - Auslandsverschuldung per August 2019

Das US-Finanzministerium meldete kürzlich die offiziellen Angaben zu den Beständen der US-amerikanischen Staatsanleihen im Besitz ausländischer Gläubiger per Ende August 2019. Diesen Daten zufolge erhöhte der größte Auslandsgläubiger Japan erneut seine Bestände an US-Staatsanleihen.So geht aus den Angaben hervor, dass Japan per Ende August im Besitz von US-Staatsanleihen im Wert von 1.174,7 Milliarden US-Dollar war. Ein Anstieg um 43,9 Milliarden US-Dollar gegenüber 1.130,8 Milliarden US-Dollar im Juli 2019 und 144,8 Milliarden US-Dollar mehr als im Vorjahreszeitraum.Der zweitgrößte US-amerikanische Gläubiger, China, senkte zum dritten Mal in Folge seine Bestände. Diese beliefen sich Ende Juli noch auf 1.110,3 Milliarden US-Dollar und sind nun auf einem Stand von 1.103,5 Milliarden US-Dollar. Ein Rückgang um 6,8 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der Bestand der US-Anleihen in chinesischer Hand um 61,6 Milliarden US-Dollar von 1.165,1 Milliarden US-Dollar.Der drittgrößte Auslandsgläubiger der USA, das Vereinigte Königreich, kaufte per Ende August Anleihen im Wert von 15,2 Milliarden US-Dollar dazu. Im aktuellen Berichtszeitraum beläuft sich sein Bestand auf US-Anleihen im Wert von 349,9 Milliarden US-Dollar. Im August 2018 waren es 272,6 Milliarden US-Dollar, also stieg der Bestand im Jahresvergleich um 77,3 Milliarden US-Dollar.Per Ende August 2019 verzeichnete die USA eine Gesamtauslandsverschuldung in Höhe von 6.857,5 Milliarden US-Dollar; 3,4% mehr als im Vormonat und 9,22% mehr als im Vorjahreszeitraum.© Redaktion GoldSeiten.de