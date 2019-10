Schweiz: Gold- und Silberaußenhandel im Sep. 2019

Vor kurzem veröffentlichte die Eidgenössische Zollverwaltung der Schweiz ( EZV ) die aktuellen Angaben zum Außenhandel mit Gold, Silber und Münzen per Ende September 2019. So betrugen laut EZV die Nettoeinfuhren der Schweiz im September dieses Jahres 273,8 Tonnen Gold, Silber und Münzen im Wert von 6,04 Mrd. Franken. Demgegenüber standen Nettoausfuhren in Höhe von 188,17 Tonnen Gold, Silber und Münzen im Wert von 5,33 Mrd. Franken.Den Angaben der EZV zufolge verzeichnete die Schweiz im neunten Monat des Jahres Goldexporte in Höhe von 109,472 Tonnen netto im Wert von 5,27 Mrd. Franken. Die Goldimporte des Landes betrugen im selben Zeitraum insgesamt 189,334 Tonnen netto im Wert von 5,96 Mrd. Franken.Das größte Abnehmerland der Schweiz war im September 2019 - wie auch schon in den vorherigen Monaten - erneut das Vereinigte Königreich. Die Schweiz exportierte den Daten zufolge fast 74 Tonnen Gold in das Land, also rund 67,6% ihres gesamten Goldexportvolumens. Die nächsthöchsten Goldexporte der Schweiz im September 2019 gingen - ebenfalls wie im Vormonat - nach China (9,98 Tonnen) und Frankreich (9,48 Tonnen).Laut EZV verzeichnete die Schweiz die größten Nettogoldimporte im neunten Monat des Jahres aus den Arabischen Emiraten. Diese betrugen 27,85 Tonnen Gold. Des Weiteren importierte die Schweiz 24,16 Tonnen Gold aus Argentinien und 14,3 Tonnen Gold aus Chile.Die Schweiz verzeichnete im September 2019 ein Silberexportvolumen in Höhe von 72,981 Tonnen netto im Wert von 42,6 Mio. Franken. Das Hauptabnehmerland war erneut Deutschland. Die Schweiz exportierte 17,2 Tonnen Silber dorthin.Das Silberimportvolumen betrug im aktuellen Zeitraum 67,265 Tonnen netto im Wert von 50,3 Mio. Franken. Die Schweiz importierte das größte Silbervolumen im September in Höhe von 11,9 Tonnen aus Peru.© Redaktion GoldSeiten.de