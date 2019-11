Silberset aus Känguru, Koala und Kookaburra zu 1oz, PP und Hochrelief

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber. Des Weiteren gibt es verschiedene Ausführungen der Münze Australian Wedge-Tailed Eagle in Gold und Silber.Zum 5. November veröffentlicht die Perth Mint nun ein 3-teiliges Silbermünzset bestehend aus Kangaroo, Koala und Kookaburra. Die drei Münzen werden jeweils zu 1 Unze, in Polierter Platte sowie im Hochrelief angeboten. Die jeweiligen Motive der Münzen entsprechen den Motiven der 2019-Modelle der jeweiligen Münzen.Auf der Motivseite des Kangaroo ist ein einzelnes Känguru vor dem Outback zu erkennen; auf der Münze des Koala ist ein Koala auf einem Baum zu sehen. Auf der Motivseite der Kookaburra-Münze ist ein Kookaburra abgebildet, der auf einem Zweig sitzt, der aus dem Wasser herausragt.Zudem findet sich neben den Motiven das Prägezeichen der Perth Mint "P", die jeweilige Aufschrift "Australian Kangaroo", "Australian Koala" und "Australian Kookaburra" sowie Jahreszahl, Feingewicht und Feinheit auf den Motivseiten der Münzen.Auf der Kehrseite aller drei Münzen ist jeweils ein Portrait Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. zu sehen sowie der jeweilige Nennwert.Das aus 3 Teilen bestehende Silbermünzset enthält die drei 1-Unzen-Münzen und ist auf insgesamt 1.000 Stück begrenzt. Die Lieferung erfolgt in einer ansehnlichen grauen Schatulle mit beiliegendem, nummerierten Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de