Silbermünze "Jahr der Maus": 1oz in PP und Hochrelief

Nach dem großen Erfolg der ersten zwei Lunar-Serien von 1999 bis 2007 und 2008 bis 2019 beginnt die australische Prägestätte Perth Mint mit dem Jahr 2020 die dritte Serie der Lunar-Münzen in Gold und Silber . Des Weiteren sind diese neuen Varianten der Lunar-Münze "Year of the Mouse" in Gold und Silber auch in Polierter Platte erhältlich. Außerdem führt die Prägestätte erstmalig eine Platinmünze der Lunar-III-Serie ein.Ab dem 5. November bringt die Perth Mint nun eine 1-Unzen-schwere Silbervariante in Polierter Platte und Hochrelief heraus.Die Münzrückseite zeigt zwei Mäuse, die auf Maiskolben nach Futter suchen; das neue Motiv der Lunar-III-Serie in Silber. Daneben befindet sich das chinesische Zeichen für "Maus" sowie die Aufschrift "MOUSE 2020". Darunter ist das Prägezeichen der Perth Mint "P".Die Vorderseite der Münze ziert das von Jody Clark gefertigte Portrait von Königin Elizabeth II. sowie Angaben zum Feingewicht, zur Feinheit und der Nennwert.Die Silbermünze in Proof-Qualität und Hochrelief mit einem Gewicht von 1 Unze ist auf eine Auflage von 3.888 Stück limitiert. Die Münze wird in einer schwarzen Box mit durchsichtigem Deckel und beigelegtem nummerierten Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de