Russland: Internationale Währungsreserven KW 41

Die russische Zentralbank veröffentlichte gestern die neusten Daten zu den Gold- und Devisenbeständen Russlands in US-Dollar per 11. Oktober 2019. Aus diesen geht hervor, dass die internationalen Reserven in der 41. Kalenderwoche erneut stiegen.Den Zahlen zufolge beliefen sich die Reserven der russischen Föderation auf insgesamt 535,5 Milliarden US-Dollar. Somit ergab sich ein Anstieg um 2,6 Milliarden US-Dollar im Vergleich zur vorherigen Woche, als sich die Gold- und Devisenbestände auf einen Wert von 532,9 Milliarden US-Dollar belaufen hatten.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de