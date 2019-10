Centurion Minerals Ltd. gibt Änderungen im Board of Directors bekannt

Vancouver, B.C., 17. Oktober 2019 - Centurion Minerals Ltd. (CTN: TSX-V) (Centurion oder das Unternehmen) möchte den Rücktritt von Herrn Stephen Wilkinson aus dem Board of Directors sowie die Ernennung von Herrn Jeremy Wright, CPA, CMA zum Director bekannt geben.Herr Wilkinson tritt zurück, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen und sich seinen anderen geschäftlichen Aufgaben zu widmen. Das Unternehmen dankt Herr Wilkinson für seine anhaltende Beratung und wertvolle Unterstützung und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.Seit November 2015 bekleidet Herr Wright den Posten des Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens und war in den letzten 6 Monaten maßgeblich an der strategischen Prüfung des Unternehmens bezüglich Cannabis beteiligt, bei der das Unternehmen mögliche Übernahmen identifiziert und bewertet, wobei insbesondere der geografische Schwerpunkt und die Unternehmensausrichtung auf Grundlage der kurzfristigen Möglichkeit einer groß angelegten industriellen Produktion von CBD- und THC-Cannabis- und abgeleiteten Produkten in kostengünstigen, stabilen Rechtsgebieten eine wichtige Rolle spielen.Herr Wright verfügt über umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der obersten Führungsriege bei der Erarbeitung von Strategien und Lösungen für Geschäftsprobleme vornehmlich im Zusammenhang mit Unternehmensfinanzen, Kosten- und Risikomanagement und Unternehmensleitung. Diese Erfahrung wird für seine Tätigkeit als Director des Unternehmens von unschätzbarem Wert sein. Herr Wright ist ein Chartered Professional Accountant (Certified Management Accountant) und ist derzeit als Director von AmWolf Capital, Freeform Capital und Demetra Minerals tätig. Vormals war er Director der Pacific Community Resources Society und der Canadian Freestyle Ski Association. Neben seiner Tätigkeit als CFO von Centurion ist Herr Wright auch als CFO für mehrere andere börsennotierte und private Unternehmen tätig, darunter Ecoland Biosciences, Portofino Resources, AmWolf Capital, Freeform Capital und PayVida Solutions. Außerdem war er CFO bei GTEC Holdings, einem vertikal integrierten Produzenten von Ultra-Premium-Cannabis, der über 3 lizenzierte Produktionsbetriebe in Kanada verfügt. Herr Wright hat einen Bachelor of Arts mit Auszeichnung in Umweltökonomie von der Brock University.Das Unternehmen führt derzeit Due-Diligence-Prüfungen für mehrere operative Vermögenswerte und Möglichkeiten in Uruguay, Argentinien, Paraguay und Peru durch. Auf einer kürzlichen Reise nach Argentinien, Uruguay und Paraguay traf sich die Geschäftsleitung mit verschiedenen Gruppen, die direkt mit der Branche - in operativer, rechtlicher oder regulatorischer Kapazität - zu tun haben, zu eingehenden Folgegesprächen. Unter anderem fanden Vorgespräche mit dem argentinischen Landwirtschaftsministerium statt, um die Rechtsgrundlagen und die notwendigen Schritte für den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der Regierung zu ermitteln. Das Unternehmen steht kurz vor Abschluss der Due-Diligence-Prüfungen für mehrere Geschäftsmöglichkeiten und beabsichtigt, nach Abschluss ein umfassendes Update bereitzustellen. Centurion Minerals Ltd. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Vermögenswerten in Südamerika konzentriert. Die Hauptinvestition des Unternehmens ist seine Beteiligung am Agrargips-Dünger-Projekt Ana Sofia. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen aktiv Geschäftsmöglichkeiten in der südamerikanischen Cannabisbranche.David G. TafelPresident und CEODavid Tafel604-484-2161Suite 520 - 470 Granville StreetVancouver, BC Kanada V6C 1V5Tel: (604) 484-2161Fax: (604) 683-8544www.centurionminerals.cominfo@centurionminerals.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Centurion Minerals Ltd. (das Unternehmen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können. Solche Aussagen beinhalten unter anderem: mögliche Änderungen der Mineralisierung, des Erzgehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsarbeiten; die tatsächlichen Ergebnisse von Sanierungsarbeiten; Schlussfolgerungen hinsichtlich zukünftiger wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der Projektparameter aufgrund der laufend verbesserten Planung; technische Gebrechen oder unerwartete Prozessabläufe; Unfälle und andere Risiken im Zusammenhang mit den Bauarbeiten und den betrieblichen Aktivitäten; der zeitgerechte Erhalt der behördlichen Betriebsgenehmigungen; die Einhaltung der behördlichen Auflagen durch das Unternehmen und andere relevante Parteien; die Finanzierbarkeit der geplanten Transaktionen, Programme und Investitionsauflagen zu vernünftigen Bedingungen; die angemessene und zeitgerechte Durchführung von Arbeiten durch Drittunternehmen; die Marktlage sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsrelevante, politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!