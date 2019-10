Sienna Resources durchteuft eine massive Sulfidmineralisierung in Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt Slättberg

18. Oktober 2019 - Sienna Resources Inc. (SIE: TSX.v) (A1XCQ0: FWB) (SNNAF: OTCBB) freut sich, den Abschluss seines Bohrprogramms in seinem Vorzeigeprojekt, dem Nickel-, Kupfer- und Kobaltprojekt Slättberg in Schweden, bekannt zu geben. Alle Proben werden nächste Woche an ALS Global überstellt und die Analyseergebnisse werden in 4 bis 6 Wochen erwartet.Im Jahr 2018 durchteufte Sienna 13,0 Meter mit im Schnitt 0,32 % Nickel, 0,28 % Kupfer, 0,034 % Kobalt und 0,32 ppm Platin+Palladium in Bohrloch SIE-18-005, wie in der Pressemeldung vom 17. Mai 2018 berichtet wurde. Sienna bohrte SIE-19-001 als ein 50-Meter-Stepout-Loch nach Westen und im Einfallwinkel der in SIE-18-005 durchteuften Mineralisierung, um den Bereich bei SIE-18-005 genauer zu untersuchen. SIE-19-001 wurde bis in eine Tiefe von 259,2 Metern niedergebracht.Auf Grundlage der visuellen Inspektion am Bohrgerät durch den Chefgeologen durchteufte das Bohrloch SIE-19-001 Körper mit semi-massiver bis massiver Sulfidmineralisierung und Brekzien auf einem Abschnitt von 4,625 Metern in einer Tiefe von 168 bis 172,625 Metern; zusätzliche Sulfidmineralisierungen und Brekzien wurden bis in eine Tiefe von 195 Metern durchschnitten1. Die in Bohrloch SIE-19-001 durchteufte Sulfidmineralisierung steht auch mit einem Schwarm von Diabasgängen (mafisch) in Zusammenhang und lagert in diesem. Diese Gänge erstrecken sich bis zum Ende des Lochs in 259,5 Meter Tiefe. Die Dichte und die Mächtigkeit der mafischen Gänge in SIE-19-001 sind deutlich größer als in anderen Bohrlöchern in diesem Gebiet und in oberirdischen Aufschlüssen.Darüber hinaus können das Vorkommen einer sichtbaren Sulfidmineralisierung über einem Abschnitt von 27 Metern im Bohrloch2 und die Intensität des Gangschwarms darauf hindeuten, dass Sienna hier eine Feeder-Zone für das System erschließt. Die Analyse und die entsprechenden Ergebnisse für Bohrloch SIE-19-001 stehen noch aus und weitere Bohrungen in größeren Tiefen könnten erforderlich sein, um die geometrischen Ausmaße und den Erzgehalt der Mineralisierung in diesem Gebiet zu bestimmen und das Konzept der Feeder-Zone zu prüfen.Jason Gigliotti, President von Sienna, meint: Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des Bohrprogramms. Wir sind gespannt darauf, was die Analyse ergeben wird. Wir sind der Ansicht, dass Nickel 2020 eine der besten Performances unter den Metallen hinlegen wird. Mit dem geplanten zweijährigen Exportverbot aus Indonesien sollte sich das Angebot verknappen und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage wächst. Die historische Nachfrage steigt, da neue Anwendungen für Nickel, wie beispielsweise Elektrobatterien, weltweit an Bedeutung gewinnen. Die Nickelvorräte befinden sich fast auf dem tiefsten Stand seit 40 Jahren, da Lagerbestände in Erwartung einer Angebotsverknappung und potenzieller Handelskriege aufgebaut wurden. Indonesien lieferte 2017 rund 16 % der weltweiten Nickelminenproduktion und 2018 rund 24 %3. Das Wegfallen dieser Produktion könnte sich erheblich auf die Nickelpreise auswirken. Saudi-Arabien lieferte beispielsweise 2018 12 % der globalen Ölproduktion4. Der Fachinhalt dieser Pressemeldung wurde von Greg Thomson, PGeo, einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101, genehmigt.Vorsorglicher Hinweis: Die visuelle Inspektion des Bohrkerns muss in puncto Gehalt und Länge durch die Analyse von ALS Global verifiziert werden. 1 Wahre Mächtigkeit auf 55 bis 65 % des Abschnitts geschätzt2 Wahre Mächtigkeit unbekannt, auf 50 bis 60 % des Abschnitts geschätzt3 USGS Mineral Commodity Summaries, 20194 US Energy Information Administration