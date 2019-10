Internationale Währungsreserven Russlands im Sep. 2019

Die Zentralbank der Russischen Föderation veröffentlichte kürzlich die aktuellen Zahlen zu den Beständen der internationalen Gold- und Devisenreserven des Landes per Ende September 2019. Demnach erhöhte die Zentralbank die internationalen Währungsreserven Russlands.Wie aus den Angaben hervorgeht, beliefen sich die russischen Goldbestände per 30. September 2019 auf 72,1 Millionen Unzen im Wert von 107,85 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zu 71,7 Millionen Unzen Gold im Vormonat stiegen die aktuellen Goldbestände um 400.000 Unzen (12,4 Tonnen).Die internationalen Währungsreserven Russlands beliefen sich per 30. September 2019 auf insgesamt 530,9 Milliarden US-Dollar. Ende August 2019 betrugen sie noch 529,08 Milliarden US-Dollar. Somit stieg der Gesamtwert der aktuellen Währungsreserven im Vergleich zum Vormonat um 1,82 Milliarden US-Dollar. Auch verglichen zum Vorjahreszeitraum stiegen die Währungsreserven um 71,7 Milliarden US-Dollar. Damals betrug der Stand von Russlands internationalen Währungsreserven 459,2 Milliarden US-Dollar.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de