Kitco-Umfrage: Goldpreisstillstand, Bären übernehmen Ruder

Obwohl die Bären der Wall Street einen Vorteil zu haben scheinen, so bedeutet ein Stillstand am Goldmarkt letztlich, dass sich der Preis nicht sonderlich schnell in eine Richtung entwickeln wird, so hieß es in der wöchentlichen Goldpreisumfrage von Kitco News Diesmal gaben 14 Marktexperten ihre Meinung in der Umfrage ab. Davon waren sieben (50%) Analysten der Ansicht, dass der Preis in dieser Woche zurückgehen wird. Zwei (14%) Befragte erwarteten einen Goldpreisrückgang. Die verbleibenden fünf (36%) Umfrageteilnehmer prognostizierten einen Seitwärtsmarkt.Zudem teilten auch 876 Kleinanleger ihre Meinung. Von diesen erwarteten 490 (56%) Befragte, dass der Goldpreis steigen würde. Weitere 214 (24%) der Anleger prognostizierten einen Rückgang des Goldpreises. Die verbleibenden 172 (20%) Umfrageteilnehmer waren der Ansicht, dass es diese Woche zu Seitwärtsbewegungen kommen wird.© Redaktion GoldSeiten.de