Centurion Minerals monetisiert die Ausrüstung vom Standort Ana Sofia

Vancouver, 18. Oktober 2019 - Centurion Minerals Ltd. (CTN: TSX-V) (Centurion oder das Unternehmen) möchte bekannt geben, dass Demetra Fertilizantes S.A. (DFSA), der Joint Venture-Partner des Unternehmens im Projekt Ana Sofia, mit einem privaten Unternehmen aus Argentinien (der Käufer) eine Vereinbarung über den Verkauf der Brech- und Zusatzausrüstung im Projekt Ana Sofia in Santiago del Estero (Argentinien) unterzeichnet hat. Das Joint Venture behält die Konzession, die dem Projekt Ana Sofia zugrunde liegt, sowie das gelagerte Gipsmaterial; die gesamte zukünftige Gipsförderung und -verarbeitung erfolgt durch den Käufer.1) Der Käufer erwirbt alle Verarbeitungsanlagen und -ausrüstungen im Projekt Ana Sofia für 180.000 US-Dollar.2) Der Käufer hat mit DFSA einen Pachtvertrag für das Konzessionsgebiet abgeschlossen, sodass die Ausrüstung im Konzessionsgebiet Ana Sofia verbleiben kann, um Zuschlagstoffe aus einem nahegelegenen Steinbruch im Besitz des Käufers sowie Gipsmaterial aus der Konzession des Joint Ventures zu verarbeiten.3) Der Käufer hat alle Mitarbeiter eingestellt, die zuvor von DFSA in Santiago del Estero beschäftigt wurden.David Tafel, CEO von Centurion, meint: Diese Transaktion ermöglicht es uns, einen leistungsschwachen Vermögenswert zu monetisieren, unsere Verbindlichkeiten bei Ana Sofia zu begleichen und unseren Mitarbeitern bei Ana Sofia Beständigkeit und eine dauerhafte Beschäftigung zu bieten. Darüber hinaus hat der Käufer bedeutende Beziehungen in der Bau- und Agrarindustrie in Argentinien und Paraguay; deswegen wurden für ihn Anreize geschaffen, mit dem Joint Venture zusammenzuarbeiten, um den kurzfristigen Verkauf von Agrar- und Industriegips zu fördern.Im Rahmen der Vereinbarung hat sich der Käufer verpflichtet, gebührenpflichtige Abbau- und Verarbeitungsdienstleistungen zur kontinuierlichen Herstellung von hochwertigem Gipsmaterial zu erbringen. Die Abbau- und Verarbeitungsdienstleistungen werden dem Joint Venture für Ana Sofia zu Selbstkosten bereitgestellt. Der Düngemittelmarkt soll sich Erwartungen zufolge normalisieren und die Nachfrage nach Agrargips soll auf das historische Durchschnittsniveau zurückkehren.Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es in den letzten Wochen über seinen Vertriebspartner in Paraguay rund 200 Tonnen Gipsdünger aus dem Lagerbestand verkauft und exportiert hat. Centurion Minerals Ltd. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Vermögenswerten in Südamerika konzentriert. Die Hauptinvestition des Unternehmens ist seine Beteiligung am Agrargips-Dünger-Projekt Ana Sofia. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen aktiv Geschäftsmöglichkeiten in der südamerikanischen Cannabisbranche. 