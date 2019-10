Indische Goldbarrenimporte stiegen im September 2019

Das Einfuhrvolumen von Goldbarren in US-Dollar verzeichnete im September 2019 einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum, berichtet Scrap Monster unter Berufung auf Daten, die von Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) in Indien veröffentlicht wurden.Demnach stiegen die Goldbarrenimporte Indiens in US-Dollar um 49% auf 392,44 Millionen US-Dollar. Im September 2018 verzeichnete das Land laut GJEPC Goldbarrenimporte im Wert von 392,44 Millionen US-Dollar. Indien verzeichnete laut Scrap Monster in der ersten Hälfte des Finanzjahres (April - September 2019) Goldbarrenimporte im Wert von 4.107,22 Millionen US-Dollar; ein Anstieg um 11,87% gegenüber 3.671,48 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.Die Silberbarrenimporte Indiens stiegen um fast 24% von 2,84 Millionen US-Dollar im September 2018 auf 3,52 Millionen US-Dollar im September 2019. Im Vergleich zur ersten Hälfte des letzten Finanzjahres (April bis September 2018), als Indien Silberbarren im Wert von 19,2 Millionen US-Dollar importierte, sanken die Silberbarrenimporte in der ersten Hälfte des aktuellen Finanzjahres um fast 2% auf 2,84 Millionen US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de