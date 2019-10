Group Ten Metals Inc. und die Metallic Group of Companies präsentieren sich auf der Edelmetallmesse in München am 8. und 9. November 2019

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 8. und 9. November 2019 in München an unserem Stand mit der Nummer 46 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Group Ten Metals Inc. (WKN: A2AN4B; ISIN: CA3994522009) zu informieren.Die Metallic Group of Companies, die neben Group Ten Metals (Platin/Palladium) auch noch aus den Schwesternunternehmen Metallic Minerals (Silver) und Granite Creek Copper (Kupfer, Gold & Silber) besteht, freut sich außerordentlich, dieses Jahr auf der Edelmetallmesse in München ausstellen zu dürfen. Ich freue mich schon auf ihr reges Erscheinen und interessante Diskussionen, so Tim Johnson, CEO von Granite Creek Copper.- Group Ten meldet Bohrabschnitte mit Platin-, Palladium-, Nickel- und Kupfermineralisierung aus dem Zielgebiet Iron Mountain im Projekt Stillwater West (Montana, USA): https://www.irw-press.com/de/news/group-ten-meldet-bohrabschnitte-mit-platin-palladium-nickel-und-kupfermineralisierung-aus-dem-zielgebiet-iron-mountain-im-projekt-stillwater-west-montana-usa-einschliesslich-8-meter-mit-365-gt-platin-palladium-gold-und-268-meter-mit-098-nickel-und-045-kup.html?isin=CA3994522009- Group Ten meldet Bohrabschnitte mit Platin-, Palladium-, Nickel-, Kupfer- und Kobaltmineralisierung aus dem Zielgebiet Camp Zone im Projekt Stillwater West (Montana, USA): https://www.irw-press.com/de/news/group-ten-meldet-bohrabschnitte-mit-platin-palladium-nickel-kupfer-und-kobaltmineralisierung-aus-dem-zielgebiet-camp-zone-im-projekt-stillwater-west-montana-usa_46463.html?isin=CA3994522009- METALLIC MINERALS LIEFERN EIN UPDATE ZUR ERKUNDUNG DER ZENTRALEN KENO HILL ZIELE, EINSCHLIEßLICH DER IDENTIFIZIERUNG VON ZWEI NEUEN MULTI-KILOMETER BODENANOMALIEN BEIM KENO SILVER PROJEKT: https://www.metallic-minerals.com/news/2019/metallic-minerals-provides-exploration-update-on-central-keno-hill-targets-including-identification-of-two-new-multi-kilometer/- METALLIC MINERALS ERWIRBT DAS GRUNDSTÜCK LA PLATA SILVER-GOLD-CUPER IM SÜDWESTEN VON COLORADO UND STARTET EIN LANDESWEITES EXPLORATIONSPROGRAMM: https://www.metallic-minerals.com/news/2019/metallic-minerals-aquires-la-plata-silver-gold-copper-property-in-southwest-colorado-and-initiates-property-wide-exploration/Die Metallic Group ist eine Kooperation führender Edel- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit einem Portfolio an großen, brownfield Assets in etablierten Bergbaugebieten, die an einige der branchenweit höchstgradigen Produzenten von Silber und Gold, Platin und Palladium sowie Kupfer angrenzen. Zu den Mitgliedsunternehmen gehören Metallic Minerals im hochgradigen Silberdistrikt Keno Hill im Yukon und La Plata Silber-Gold-Kupferdistrikt von Colorado, Group Ten Metals im Stillwater PGM-Nickel-Kupferdistrikt von Montana und Granite Creek Copper im Yukon's Minto Kupferdistrikt. Zu den Gründern und Teammitgliedern der Metallic Group gehören sehr erfolgreiche Explorationisten, die zuvor bei einigen der führenden Explorations- und Developerunternehmen der Branche und großen Produzenten tätig waren. Mit dieser Expertise verfolgen die Unternehmen einen systematischen Ansatz bei der Exploration unter Anwendung neuer Modelle und Technologien, um Entdeckungen in diesen bewährten, aber noch nicht vollständig erkundeten historischen Bergbaugebieten zu ermöglichen. Die Metallic Group hat ihren Hauptsitz in Vancouver, BC, Kanada, und ihre Mitgliedsunternehmen sind an den Börsen Toronto Venture, US OTC und Frankfurt notiert.Greg Johnson, CEO, Metallic MineralsMichael Rowley, CEO, Group Ten MetalsTim Johnson, CEO, Granite Creek CopperFür weitere Informationen kontaktieren Sie:Chris AckermannEmail: chris.ackerman@metallic-minerals.comTel: 604-629-7800409 Granville, Suite 904,Vancouver, BC,Canada V6C 1T2