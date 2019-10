TD Securities: Zeit zum Rückzug

Es scheint Zeit zum Rückzug zu sein und ein paar Gewinne mitzunehmen, so TD Securities laut Kitco News . Man sei noch immer bullisch gegenüber Gold und erwarte, dass das gelbe Edelmetall im nächsten Jahr etwa 1.600 Dollar je Unze erreichen könne. Die Bank empfiehlt jedoch kurzfristige Gewinne zu machen, während das Treffen der Federal Reserve im Oktober näherrückt."Wir sind kürzlich in einen Long-Gold-Trade bei 1.298 Dollar je Unze eingestiegen, da wir erwarten, dass das schwächere Wirtschaftswachstum Investoren dazu bringen wird, das Ende des US-Straffungszyklus einzufordern. Die Entwicklung dieses Trades führte schon einmal dazu, dass wir unser Ziel in Erwartung von Fed-Zinssenkungen und deutlich niedrigeren Realzinsen nach oben korrigiert haben", so Strategen bei TDS."Obgleich wir erwarten, dass sich Gold über die 1.600 Dollar je Unze im nächsten Jahr bewegen wird, wenn die Weltzentralbanken weitere Zinssenkungen inmitten eines wirtschaftlichen Abschwungs durchführen, so ist die Kommunikation der Fed bezüglich möglicher weiterer Zinssenkungen nicht sicher."Zusätzlicher Risikoappetit am Markt übt zudem kurzfristigen Druck auf das gelbe Edelmetall aus, das würde vor allem den Fortschritt in den Handelsgesprächen zwischen USA und China umfassen.© Redaktion GoldSeiten.de