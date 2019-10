Metals Focus: Ausblick für den chinesischen Schmuckmarkt

In der letzten Ausgabe des "Precious Metals Weekly" des Beratungsunternehmens Metals Focus ist der chinesische Schmuckmarkt im Fokus. Das Beratungsunternehmen stellt Prognosen für die Entwicklung des chinesischen Goldschmuckmarkts bis zum Jahresende sowie eine Aussicht für 2020 vor.Demnach war 2019 ein schwieriges Jahr für chinesischen Schmuck. Der Prognose von Metals Focus zufolge sinkt der Verbrauch von Goldschmuck um 6% auf 645 Tonnen. In der Herstellung soll es sogar einen stärkeren Rückgang geben, mit einem prognostizierten Abstieg um 8% auf 684 Tonnen im Jahr 2019.Auch die Nachfrage nach Platinschmuck soll Metals Focus zufolge um 12% auf 27,4 Tonnen in diesem Jahr sinken. Der Ausblick für 2020 ist laut Metals Focus etwas besser für die inländische Nachfrage mit einem kleineren Rückgang der Gold- und Platinschmucknachfrage.© Redaktion GoldSeiten.de