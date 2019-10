USGS: Goldproduktion der USA im Juli 2019

Erst kürzlich veröffentlichte das geologische Institut der Vereinigten Staaten, US Geological Survey ( USGS ) die neusten Daten zu den Fördermengen der US-amerikanischen Goldminen per Ende Juli 2019.Den Daten zufolge belief sich die Goldproduktion im siebten Monat des Jahres auf etwa 17.800 Kilogramm Gold, etwas weniger als im Juni zuvor und etwa 3% weniger als im Vorjahreszeitraum.Am Tag konnten durchschnittlich 576 Kilogramm des gelben Edelmetalls gefördert werden. Im vorherigen Monat waren es noch 609 Kilogramm gewesen. Im bisherigen Jahr beläuft sich die tägliche Produktionsmenge auf 575 Kilogramm Gold.Der durchschnittliche von Engelhard Industries realisierte Preis beläuft sich per Juli 2019 auf 1.419,33 Dollar je Unze Gold; 55,09 Dollar oder 4% mehr als im Juni.© Redaktion GoldSeiten.de