Goldpreis steigt leicht aufgrund Brexit-Neuigkeiten

Der Goldpreis stieg am Mittwoch in Asien leicht, nachdem die Märkte die neusten Brexit-Nachrichten verdauten, so berichtet Investing.com . Am Dienstag hatten UK-Gesetzgeber den vorgeschlagenen Zeitplan der Regierung abgelehnt, um einen Gesetzesvorschlag zu verabschieden, der den Deal des Premierministers Johnson ratifizieren sollte.Nach der parlamentarischen Niederlage wird ein weiterer Aufschub des Brexits erwartet, doch die Analysten bleiben optimistisch, dass man zumindest das Worst-Case-Szenario - das Verlassen der UK ohne Abkommen - abgewendet habe.An der Front des Handelskrieges zwischen USA und China hieß es vom chinesischen Außenminister Le Yucheng, dass die beiden Regierungen etwas Fortschritt in den Gesprächen gemacht hätten. Solange sich die beiden Seiten respektieren würden, so meinte er, seien alle Probleme lösbar.Einige nehmen an, dass Präsident Trump und das chinesische Staatsoberhaupt Xi Jinping die erste Phase eines Handelsabkommens am Asia-Pacific Economic Cooperation Gipfel in Chile Mitte November unterzeichnen werden.© Redaktion GoldSeiten.de