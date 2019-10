Kibaran Resources Ltd.: EcoGraf Limited

Auf unserer Jahreshauptversammlung 2019 wollen wir beantragen, unseren Namen in EcoGraf Limited zu ändern. Damit soll unsere Strategie, ein bevorzugter Partner für die langfristige Versorgung mit verantwortlich produzierten, qualitativ hochwertigen Naturflocken- und (sphärischen) Batteriegraphitprodukten, klar sichtbar werden.In den vergangenen 6 Jahren haben wir über 25 Millionen USD investiert, um zwei hochattraktive Geschäftsfelder im Bereich Graphit zu etablieren, die nun für die Entwicklung bereit sind und die es uns ermöglichen werden, unseren bestehenden und künftigen Kunden überall in Asien und Europa dienlich zu sein. Ein entscheidender Schritt auf dieser Reise ist die Erarbeitung einer einzigartigen umweltfreundlichen Graphitreinigungstechnologie gewesen, für die wir ein weltweit gültiges Patent angemeldet haben und welche unser Engagement für unsere Kunden unterstreicht, sie mit überlegenen Produkten zu wettbewerbsfähigen Preisen zu versorgen, die sie bei ihren unternehmerischen Herausforderungen für nachhaltigere Lieferketten unterstützt.Unser neuer Name wird in diesen Märkten für eine klare Markenzuordnung sorgen, besonders bei der Herstellung von Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien, welche einen Teil der massiven Investitionen ausmachen, die derzeit weltweit im Übergang zu erneuerbaren Energien für Fahrzeuge und Industrieanwendungen getätigt werden.In den Märkten für Naturflockengraphit unterscheidet sich unser Epanko Graphitprojekt durch sein Entwicklungsmodell gemäß den Äquatorprinzipien, die Bestätigung durch die Unabhängigen Technischen Ingenieure der SRK Consulting (UK) in allen technischen Fragen sowie die Einhaltung der sozialen und ökologischen Planungsaspekte der Internationalen Finance Corporation Performance Standards sowie der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Weltbank-Gruppe.Wie vor kurzem berichtet (siehe Meldung Aktueller Stand der Darlehensfinanzierung von Epanko vom 12. September 2019) sind wir nach Ministertreffen in Tansania zuversichtlich, dass die regulatorischen Fragen, welche die Darlehensfinanzierung verzögert haben, gelöst werden, da der Vergleichsvorschlag von Barrick Gold Corp. gebilligt und berichtet worden ist, dass ein Partnerschaftsvertrag mit der Regierung für den künftigen Betrieb in Tansania erzielt und Twiga Minerals Corporation gegründet wurde.Die Entwicklungsprinzipien für Epanko stellen sicher, dass unser Naturflockengraphit zum Nutzen aller Beteiligten effizient und verantwortlich produziert und damit ein langfristiger wirtschaftlicher Beitrag zur sozialen und industriellen Entwicklung in Tansania geleistet wird.Innerhalb der Märkte für (sphärischen) Batteriegraphit unterstreicht unser einzigartiges Reinigungsverfahren, welches den Einsatz von teurer und hochgiftiger Fluorwasserstoffsäure entbehrlich macht, die geplante Entwicklung unserer ersten Reinigungsanlage südlich von Perth in Westaustralien. Das positive Feedback von künftigen Kunden und Partnern ist sehr ermutigend, da die Bedeutung einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Lieferkette zunimmt und unser neuer Name für unsere geplanten Produkte in diesen Märkten für eine bessere Wiedererkennung sorgen wird.Wir freuen uns auf die Teilnahme unserer Aktionäre auf unserer Jahreshauptversammlung am 29. November 2019 im Celtic Club, 48 Ord Street, West Perth, Western Australia um 10 Uhr (WST). Wir hoffen, dass Sie für den Beschlussantrag zur Namensänderung in EcoGraf Limited stimmen werden.Angefügt finden Sie eine Übersicht unseres Unternehmensgeschäftsberichts, welcher die Seiten 2-13 unseres Jahresberichts 2019 bildet und welcher einen detaillierten Überblick über unsere beiden Graphit-Geschäftsfelder gibt. Weitere Informationen finden Sie im Jahresbericht, welcher der Australischen Wertpapierbörse ASX am 25. September 2019 gemeldet wurde.Mit freundlichen Grüßen,Andrew Spinks, Managing DirectorT: +61 8 6424 9002