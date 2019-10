Monument Mining Ltd. gießt 1.000sten Goldbarren in der Goldmine Selinsing

Vancouver - Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) ("Monument" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass am 16. Oktober 2019 der 1.000ste Goldbarren in ihrer Goldmine Selinsing in Malaysia gegossen wurde. Seit Beginn der Goldproduktion im Jahr 2010 wurden bis dato über 304.000 Unzen Gold produziert.Abbildungen in der originalen englischen Pressemitteilungen zeigen: 1000ster Goldbarren, der in der Goldmine Selinsing, Malaysia, gegossen wurde.Zur Erinnerung an diesen Meilenstein wurde vor Ort der Goldguss gefeiert. Charlie Northfield, General Manager der Goldmine Selinsing, erklärte: "Es ist uns eine große Freude, diesen 1.000sten Goldbarren zu feiern. Dies ist ein Beweis für unseren erfolgreichen Betrieb und die kontinuierliche harte Arbeit, die unsere Mitarbeiter und unser Managementteam hier in der Goldmine Selinsing geleistet haben. Das Betriebsteam von Selinsing ist gut vorbereitet, um die erweiterte Lebensdauer der Mine mittels Anlagenmodernisierung, vorbehaltlich der Finanzierung, in eine Produktion umzusetzen."Die Goldmine Selinsing ist seit fast 10 Jahren erfolgreich in Produktion. Bis zum 30. Juni 2019 wurden 297.868 Unzen Gold zu durchschnittlichen Kosten von 484 Dollar/Unze bei einem Bruttoumsatz von 400 Mio. USD gefördert. Dabei wurden 4,77 Mio. t Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,56 g/t abgebaut, was einer Ausbringungsrate von 79,5 % entspricht. Die Förderung wurde in einer konventionellen Aufbereitungsanlage für oxidisches Golderz mit einer Kapazität von 1 Mio. Tonnen pro Jahr aufbereitet.Die Vorräte und Ressourcen, Stichtag 31. März 2018, wurden vollständig ersetzt, was in der von Snowden Mining Industry Consultants Pty Ltd. am 31. Januar 2019 erstellten NI 43-101 konformen Machbarkeitsstudie (die "NI 43-101 konforme technische Studie von Snowden") bekannt gegeben wurde. Die Studie beschreibt eine Lebensdauer der Mine ("LOM", Life of Mine) von ungefähr sechs Jahren mit einem Kapitalwert von 27,56 Mio. Dollar bei einem Goldpreis von 1.300 USD pro Unze. Während der neuen Lebensdauer der Mine würden insgesamt 5,7 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,45 g/t für 223.000 Unzen Gold zu einem Preis von 863,67 Dollar pro Unze aufbereitet werden. Das Goldminenprojekt Selinsing würde aus dem operativen Geschäft einen Netto-Cashflow nach Steuern von 97,00 Mio. Dollar oder 45,00 Mio. Dollar nach Investitionskosten generieren. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Finanzierung des Ausbaus der Goldaufbereitungsanlage.Die Selinsing-Produktion generiert weiterhin Barmittel durch den Abbau von auslaugbarem Übergangs-Sulfiderz in der Selinsing Pit 5/6 (Tagebaugrube) sowie durch den Abbau von verbleibendem Oxiderz, um den Übergang zum Abbau des reinen Sulfiderzes zu erleichtern. Aus dem NI 43-101 konformen technischen Bericht geht hervor, dass in Pit 5/6 eine verbleibende Gesamtressource von 493.991 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,65 g/t Au vorliegt.Weitere metallurgische Tests wurden an neu gebohrten auslaugbaren Übergangserzproben aus den Tagebaugruben auf Buffalo Reef ("BR") durchgeführt, um die Ausbringungsraten in der bestehenden Aufbereitungsanlage für oxidisches Erz durch Zugabe zusätzlicher Reagenzien und Vermischen mit sehr oxidarmen Erzmaterial zu verbessern. Vorbehaltlich des Erfolgs der Testarbeiten sollen der Abbau und die Aufbereitung von auslaugbarem Übergangserz aus BR im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 erfolgen. Basierend auf der NI 43-101 konformen technischen Studie von Snowden wurden in den Lagerstätten BR South und Central 641.000 Tonnen Übergangserz mit einem Gehalt von 1,78 g/t Au gefördert. BR North beherbergte weitere 73.000 Tonnen mit 1,31 g/t Au.Im Goldprospektionsgebiet Peranggih wurde im Oktober ein Probeabbauprogramm gestartet. Das Material der Großprobe wird in die bestehende Selinsing-Aufbereitungsanlage für oxidisches Golderz eingespeist, um den durchschnittlichen Gehalt des in geringen Abständen abgebohrten Gebietes zu bestätigen, das Vorkommen von grobkörnigen Gold zu quantifizieren und die metallurgische Leistung im Anlagenmaßstab zu testen.Ein Bohrprogramm in der Selinsing Pit 4 wurde ebenfalls abgeschlossen. Die Ergebnisse werden in Kürze bekannt gegeben. Nach einer internen wirtschaftlichen Bewertung soll mit dem geförderten Material die Mühle beschickt werden.Der Entwurf der F & E-Pilotanlage für das Goldsulfidprojekt Selinsing wurde intern durchgeführt, um das Personal auszubilden. Es wurden Gerätespezifikationen erstellt und erste Angebote von potenziellen Lieferanten erhalten, die sich auf die Auftragserteilung vorbereiten, sobald die Finanzierung abgeschlossen ist.Der Bau der jüngsten Anschüttung für den Bergeteich (Tailings Storage Facility, "TSF") wurde fortgesetzt und die Hauptanschüttung auf eine Höhe von 533,3 m RL erhöht. Die aktuelle Erhöhung der Anschüttung auf 533,3 m RL wird ausreichend Speicherplatz für die bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020 anfallenden Tailings (Aufbereitungsrückstände) bieten. Die Planung des Bergeteichs bis zur endgültigen Höhe von 540 m RL ist im Gange.Monument Mining Ltd. (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen. 