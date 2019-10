Centerra Gold nimmt 10-EUR-Marke ins Visier

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Centerra Gold Inc. kippte im Septemberverlauf gefährlich zurück und doch war nach der Rally von mehr als 150% je Anteilsschein auch eine Konsolidierung mehr als überfällig. Trotz der temporären Schwäche sind die Bullen bereits wieder in der Spur und eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zum 10,00 EUR-Bereich erscheint denkbar. Mehr dazu im Fazit.Die Schwäche vom September stoppte glücklicherweise im Bereich der Unterstützungszone von 7,00 bis 7,50 EUR. Im Bereich rund um 7,10 EUR wurde der Kurs schließlich aufgefangen und so kehrten die Käufer tatsächlich noch vor der wichtigen Marke von 7,00 EUR zurück. Dieses Level kennzeichneten wir hier anhand der letzten Analyse vom 21. August als Verkaufs-Trigger. In der Folge starteten die Bullen erneut durch und eroberten das Kursniveau um 8,66 EUR.Hierbei lässt sich allerdings feststellen, dass stets Gewinnmitnahmen in diesem Bereich erfolgten und so ein frischer Widerstand seit August etabliert wurde. Somit liegt der Kauf-Trigger exakt bei 8,70 EUR. Oberhalb dessen erlaubt sich die getitelte Attacke in Richtung 10,00 EUR je Anteilsschein bzw. bis hin zum Widerstand bei 9,80 EUR. So oder so dürfte dann im weiteren/mittelfristige Verlauf die Folgeattacke auf das Niveau von 10,60 EUR auf die Agenda rücken.Unterhalb von 7,70 EUR müsste man hingegen mit einem erneuten Rücklauf bis zur Unterstützung bei 7,10 EUR rechnen. Die Aufgabe der runden Marke von 7,00 EUR bleibt dabei unverändert der Verkaufs-Trigger und könnte bei Aufgabe weitere Verluste bis zum Unterstützungsbereich von 6,25 bis 6,50 EUR provozieren. Dort wartet neben eine tragfähige Horizontalunterstützung und sollte den eingeleiteten Abwärtsimpuls zunächst stoppen. Ob dies dann natürlich das Ende der Entwicklung ist, bleibt klarerweise abzuwarten.Unlängst prallte die Aktie erst wieder bei 8,66 EUR ab und so bleibt es spannend, wann der Ausbruch darüber endlich gelingt. Oberhalb von 8,70 EUR verspricht sich jedenfalls weiteres Potenzial bis 9,80 bzw. 10,00 EUR, bevor darüber das nächste Level bei 10,60 EUR interessant werden dürfte.Aufgrund des erneuten Rückgangs am Widerstand bei 8,66 EUR, könnte es durchaus nochmals zu einem Test der Zone um 8,00 EUR kommen. Speziell unter 7,70 EUR müsste man sogar von einem weiteren Rücklauf bis zur Unterstützung bei 7,10 EUR ausgehen. Klar bärisch wäre es hingegen erst bei einem Tagesschluss unter 7,00 EUR.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.