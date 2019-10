Piedmont Lithium Ltd. forciert seine Lithiumhydroxidstrategie

- Reges Kundeninteresse als Treiber für strafferen Zeitplan- Piedmont steht mit zahlreichen potentiellen Lithiumhydroxidkunden im Gespräch- Nachfrage nach Lithiumhydroxid wird bis zum Jahr 2025 voraussichtlich einen jährlichen Zuwachs um 35 % verzeichnen- Kunden suchen verstärkt nach Lieferanten außerhalb Chinas- Piedmont ist als einziger in der Lage, die Märkte in den USA und Europa zu beliefern- Piedmont strebt Projektentwicklung auf integrierter Basis an mit dem Ziel der Inbetriebnahme im 2. Halbjahr 2022- Genehmigungsverfahren für Bergbaubetrieb und Konzentrator derzeit im Laufen - Genehmigung auf Bundesebene voraussichtlich im 4. Quartal 2019- Einleitung der Lithiumhydroxid-Tests und des Genehmigungsverfahrens für das Chemiewerk im 4. Quartal 2019- Vormachbarkeitsstudie für Chemiewerk soll im 2. Quartal 2020 im Vorfeld der integrierten finalen Machbarkeitsstudie absolviert werden- Abnahmevereinbarungen für Lithiumhydroxid sollten Projektfinanzierung stärken Piedmont Lithium Ltd. (Piedmont oder Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen infolge des regen Interesses seitens potentieller Lithiumhydroxidkunden nun die Entwicklung seines Lithium-Chemiewerks vorantreibt und den Zeitplan für die Projektumsetzung zu einer einzigen Projektphase komprimiert, um Ende 2022 mit der Lithiumproduktion beginnen zu können. Der neue Zeitplan wird im Sinne einer effizienten und raschen Entwicklung des Chemiewerks um ein Jahr verkürzt, während die Errichtung des Bergbaubetriebs/Konzentrators um ein Jahr hinausgeschoben wird. Dies ermöglicht von Anfang an eine integrierte Betriebsführung. Diese integrierte Vorgangsweise sollte angesichts der höheren Gewinnmargen im Lithiumchemiegeschäft zu einer Optimierung der Wirtschaftskennzahlen des Projekts führen; gleichzeitig werden die Verkäufe von Spodumenkonzentrat nach China gestoppt.- Essentielle Genehmigung für Bergbaubetrieb und Konzentrator auf Bundesebene voraussichtlich im 4. Quartal 2019- Einleitung der Lithiumhydroxid-Tests im 4. Quartal 2019, Vormachbarkeitsstudie für Chemiewerk im 2. Quartal 2020 geplant- Integrierte finale Machbarkeitsstudie und Genehmigung des Chemiewerks planmäßig im 4. Quartal 2020- Fortschritte bei den Abnahmeverhandlungen mit zahlreichen Teilnehmern der internationalen Batterie-Versorgungskette- Marketingmaßnahmen im Hinblick auf Nebenprodukte wie Quarz, Feldspat und Glimmer weitgehend umgesetzt- Laufende Bewertung von Optionen für strategische PartnerschaftenDas Unternehmen verfügt über solide Barmittel (ca. 14 Mio. USD/21 Mio. AUD) und ist bestens positioniert, um die für den Baubeginn des integrierten Lithiumhydroxidprojekts erforderlichen Arbeiten zu beschleunigen und so von den voraussichtlichen Engpässen bei der Versorgung mit Lithiumhydroxid ab dem Jahr 2023 zu profitieren.Keith D. Phillips, President und Chief Executive Officer von Piedmont, erklärt: In den vergangenen Monaten haben wir sehr positive Gespräche mit potentiellen Kunden aus der gesamten Lithium-Versorgungskette geführt. Bei sämtlichen Gesprächen wurden vor allem folgende Themen erörtert: (a) der stark steigende Bedarf an Lithiumhydroxid zur Unterstützung der derzeit in Entwicklung befindlichen Plattformen für Elektrofahrzeuge; (b) der ausgeprägte Wunsch der Lithiumkunden, ihre Lieferquellen zu diversifizieren und vom Marktführer China wegzukommen; und (c) konkrete Pläne ausgewählter Marktteilnehmer, ihre Batterie-Versorgungsketten in den Vereinigten Staaten und Europa stark auszubauen. Niemand ist in einer besseren Position, um von diesen Entwicklungen zu profitieren, als Piedmont Lithium. Wir besitzen das einzige Spodumenprojekt in den Vereinigten Staaten, das gleichzeitig auch als einziges Lithiumprojekt in den USA auf den wachstumsstarken Hydroxidmarkt gerichtet ist. Wir haben den idealen Standort, um die rasch wachsenden Batterie-Versorgungsketten in den Vereinigten Staaten und Europa gleichermaßen zu bedienen. Piedmont Lithium Ltd. (ASX: PLL, Nasdaq: PLL) besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Lithiumprojekt Piedmont (das Projekt) im erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina (der ZSG) sowie entlang des Verlaufs der Minen Hallman Beam und Kings Mountain, die zwischen den 1950ern und 1980ern den Großteil des Lithiums für die westliche Welt lieferten. Der ZSG wird als eines der größten Lithiumgebiete der Welt beschrieben und liegt rund 25 Meilen westlich von Charlotte (North Carolina). Aufgrund seiner günstigen Geologie, der erprobten Metallurgie und des einfachen Zugangs zu Infrastruktur, Strom, F&E-Zentren für Lithium und Batteriespeicher, großen Hightech-Bevölkerungszentren sowie Lithiumverarbeitungseinrichtungen handelt es sich um einen erstklassigen Standort für die Errichtung eines ganzheitlichen Lithiumbetriebs.Keith D. Phillips, President & CEOT: +1 973 809 0505E: kphillips@piedmontlithium.comAnastasios (Taso) Arima, Executive DirectorT: +1 347 899 1522E: tarima@piedmontlithium.com 