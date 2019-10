Ximens Partner GGX Gold durchschneidet mineralisiertes geophysikalisches Ziel

Vancouver, 24. Oktober 2019 - Ximen Mining Corp. (TSX-V: XIM, FRA: 1XMA, OTCQB: XXMMF) (Ximen oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass sein Optionär, GGX Gold Corp. , bei seinem Bohrtest bei der geophysikalischen Anomalie Stargate II eine Mineralisierung durchschnitten hat.Das Bohrloch AMT19-01 hat eine Tiefe von 658 Metern erreicht (Stand: 19. Oktober). Die Magnetitmineralisierung wurde in einer Tiefe von etwa 479 Metern durchschnitten und verläuft in unregelmäßigen Abständen bis zu einer Tiefe von mindestens 577 Metern (die Crews zeichnen es weiterhin auf). Der Magnetit ist disseminiert und kommt in wenigen Millimeter großen schmalen Erzgängen vor (siehe Fotos unten). Sein Aussehen bei 479 Metern entspricht weitgehend dem prognostizierten Beginn der modellierten anomalen Zone (der Beginn der Zone wurde von ESSCO in einer Tiefe von 441 Metern prognostiziert), weshalb es scheint, als ob die Magnetitmineralisierung die Quelle der geophysikalischen Anomalie Stargate II ist.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49215/Ximen_dePRcom.001.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49215/Ximen_dePRcom.002.pngFotos des Bohrkerns von AMT19-01 zeigen einen dünnen Magneten, der durch Magnetit verlagert wird, der in Grünstein mit Epidotalteration (links) und Magnetit, der in schmalen Erzgängen vorkommt (rechts), disseminiert ist.Der Ursprung der Magnetitmineralisierung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Sie ist zu reichhaltig, um ein ursprüngliches Begleitmineral im Muttergestein zu sein, und ihr Vorkommen in den schmalen Erzgängen weist auf eine hydrothermale Genese hin. Außerdem kommen im gesamten Bohrloch Bereiche mit bis zu zehn Zentimeter langen Epidot-Kalzit-Granat-Alterationen vor, die möglicherweise auf eine skarnartige Lagerstätte hinweisen. Weitere Untersuchungen werden durchgeführt, einschließlich geochemischer Analysen des Kerns und petrografischer Studien.Wie bereits in einer Pressemitteilung vom 24. Juli bekannt gegeben, wurde von Earth Science Services Corporation aus Oshawa (Ontario) (ESSCO) mittels magnetotellurischer Audio-Flugvermessung (AMT) eine geophysikalische Anomalie im Konzessionsgebiet identifiziert. Die Anomalie wird als rohrförmige Struktur mit einer Mächtigkeit von 1.834 mal 1.377 Metern interpretiert. Weitere Informationen finden Sie in dem auf der Website des Unternehmens veröffentlichten Video.Ximen behält eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2,5 Prozent (die NSR-Lizenzgebühr) ein und behält sich für neun Monate nach der Erfüllung der Optionsanforderungen durch GGX Gold das Recht vor, sich für die Bildung eines Joint Ventures zu entscheiden, indem es an GGX Gold einen Betrag in Höhe von 30 Prozent des Gesamtbetrags bezahlt, der von GGX Gold im Konzessionsgebiet ausgegeben wurde. Wenn Ximen dieses Joint-Venture-Recht ausübt, werden GGX Gold und Ximen ein Joint Venture hinsichtlich der Exploration und Erschließung des Konzessionsgebiets eingehen.Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.Für das Board of Directors:Christopher R. AndersonChristopher R. 