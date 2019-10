Zijin Mining - die Bären übernehmen das Ruder!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. korrigierte bereits Anfang des Monats September gefährlich tief und so wurde die Zone um 0,33 EUR bereits unterschritten. In diesem Kontext rutschte der Kurs weiter ab und unterschritt bislang sogar die Aufwärtstrendlinie seit Ende 2017. Der wirkt Chart wirkt bärisch und so droht eine Korrekturausdehnung bis mindestens 0,28 EUR. Vielmehr noch könnte es bei weiterer Kursschwäche sogar bis zum Niveau von 0,26 bzw. 0,23 EUR abwärts gehen.Sofern es sich um ein Fake handelt, sollte die Aktie schleunigst wieder über das Niveau von 0,33 EUR ansteigen. Erst dann wäre die Gefahr gebannt und der Fehlausbruch bestätigt. Zugewinne bis 0,37 EUR in der Folge zu erwarten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.