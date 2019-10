Silver Lake Resources Ltd.: Nächste Mine soll an den Start gehen

Silver Lake gab heute bekannt, dass man eine weitere Untertagemine in Produktion führen will ( Link ). Die Santa Mine liegt inmitten des "Produktionsfeldes" von Silver Lake und nur 4 Kilometer von der bereits aktiven Maxwell Mine entfernt.Aktuell liegen auf Santa 257.000 Tonnen Erz zu durchschnittlich 3,57 g/t Gold für 29.000 Unzen in der höchsten Reserve-Kategorie. Die nachgewiesenen Ressourcen liegen aber weitaus höher. Insgesamt steht man dort aktuell bei 5 Millionen Tonnen Erz zu durchschnittlich 2,8 g/t Gold für 454.000 Unzen Gold. Silver Lake Resources ist einer der besten Miner in Australien für diese Art von Projekten und natürlich würde man dort kaum starten, um 29.000 Unzen herauszuholen. Die Chance, dass die Ressourcen in Reserven konvertiert werden, erscheint hoch.Die Kosten für die neue Mine sind minimal. Rund 4,1 Millionen AUD werden angesetzt und in rund 2 Monaten soll es losgehen.Keine weltbewegenden News, aber gute News. Die geplanten 26.000 Unzen Produktion von dieser Mine im GJ 2021 sind ein guter Start, doch wie wir im Querschnitt auf der vorherigen Seite sehen, wird dies vermutlich erst der Anfang einer deutlich länger laufenden Mine sein.Hat man erstmal den Untertagezugang gebaut, kann man von dort aus bequem weiterbohren und die Ressourcen in Reserven wandeln.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.