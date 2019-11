Der Schein trügt - Goldbetrug in Ghana

Im Jahr 2011 war Ghana Afrikas zweitgrößter Goldproduzent, so berichtet Aljazeera . In den letzten Jahren ist es zu einer Multimillionendollarindustrie geworden, die beinahe die Hälfte der Landesexporte ausmacht. Doch dies hat auch ein Netzwerk aus Betrügern angezogen, die sich als legitime Goldhändler ausgeben und Käufer um ihr Geld betrügen.Mit versteckter Kamera begab sich Anas Aremeyaw Anas, investigativer Journalist, Undercover, um deren Operationen zu enthüllen. Er traf Betrüger, sammelte Dokumente, besuchte kleine illegale Minen und händigte seine Ergebnisse letztlich der Polizei aus.Manchmal riskiert er sein Leben für derartige Stories, doch diesmal sei das eher weniger eine Sorge gewesen. "Anfänglich gab es Ängste, doch diese verflüchtigten sich schnell, nachdem wir realisierten, dass wir gute Arbeit vorweg geleistet hatten", erklärte er.Obgleich Betrüger in Ghana noch immer operieren, so glaubt Anas, dass es der Wille des Landes sei, die Betrüger zur Verantwortung zu ziehen, die zählt. "Es wird immer Goldbetrüger geben. Doch die wichtigere Frage ist, wie bereit Ihre Nation dazu ist, diese zu bekämpfen. In den meisten afrikanischen Ländern gibt es willige Polizei, die das sind; wenn Sie ihnen Beweise bringen, dann werden sie die notwendigen Maßnahmen ergreifen", erklärte er."Also ja, es ist schrecklich, dass es überall Betrüger gibt. Doch klar ist auch, dass es Leute gibt, die gewillt sind, diese Betrüger dingfest zu machen."© Redaktion GoldSeiten.de