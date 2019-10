Goldpreis steigt trotz Lockerung der Handelsspannungen; Fed-Treffen im Visier der Trader

Der Goldpreis stieg am Montag in Asien trotz einer Lockerung der Handelsspannungen zwischen China und den USA, berichtet Investing.com . Demnach ist Gold innerhalb eines Jahres um 17% gestiegen, da Investoren inmitten von Währungsabwertungen, Rezessionsängsten, Unsicherheiten bezüglich des Brent-Ölpreises und anderen Spannungen, die mit China und dem Iran zu tun haben, in den sicheren Hafen flüchteten.Laut US-Präsident Trump verliefen die Gespräche zwischen China und den USA sehr gut, da Peking "unbedingt" ein Abkommen möchte. Die beiden Staaten stünden kurz davor, "einige Abschnitte des (Handels-)Abkommens abzuschließen", so das Büro des US-Handelsvertreters und fügten hinzu, dass "Gespräche auf Stellvertreterebene fortgesetzt werden und die Federführer einen weiteren Anruf in naher Zukunft führen werden".Unterdessen steht am Mittwoch eine Entscheidung zur Geldpolitik der US Federal Reserve an. Es wird erwartet, dass die Zentralbank eine dritte Zinssenkung durchführt. Diese ist Analysten zufolge jedoch bereits in den Markt eingepreist und würde keinen großen Einfluss auf die Kurse haben. Stattdessen sind die Trader gespannt, ob die Senkung diese Woche das Ende des Lockerungszyklus darstellen würde oder mehr Senkungen in Aussicht gestellt werden.Die Fed-Entscheidung zu den Zinsen soll nur Stunden nach Veröffentlichung des Berichts zum US-amerikanischen BIP im dritten Quartal bekannt gegeben werden, von dem erwartet wird, ein US-Wirtschaftswachstum um 1,7% in den drei Monaten bis September anzuzeigen, ein Rückgang von 2% im zweiten Quartal.© Redaktion GoldSeiten.de