Reuters: Gold- und Silberpreisprognosen 2019 & 2020

Ein schwaches Weltwirtschaftswachstum und die Aussicht, dass Zinsen über längere Zeiträume hinweg niedriger bleiben, erhöhen die Attraktivität von Gold für nervöse Investoren. Das sind die Gründe für die Aufwärtskorrekturen der Preisprognosen für das gelbe Metall, zeigte eine Umfrage von Reuters zu den Preisen von Gold und Silber. An der Umfrage Mitte Oktober nahmen 40 Analysten und Trader teil.Demnach soll der Spotgoldpreis 2019 im Durchschnitt bei 1.402 Dollar je Unze liegen und nächstes Jahr durchschnittlich 1.537 Dollar je Unze betragen. Diese Zahlen sind deutlich höher als Prognosen von 1.351 Dollar 2019 und 1.433 Dollar 2020, die in einer ähnlichen Umfrage vor drei Monaten herauskamen. Bisher liegt der Durchschnittspreis für eine Unze Gold in diesem Jahr bei 1.375 Dollar."Zinssenkungen durch wichtige Zentralbanken, eine Verschlechterung des Ausblicks für die Weltwirtschaft und erhöhte geopolitische Spannungen sind die wichtigsten Rückenwinde für den Goldpreis", so ANZ-Analyst Daniel Hynes.Für Silber prognostizierten die Umfrageteilnehmer einen durchschnittlichen Preis von 16,24 Dollar je Unze dieses Jahr und 18,13 Dollar im Jahr 2020. Vor drei Monaten lagen diese Prognosen ebenfalls niedriger bei 15,50 Dollar und 16,86 Dollar. Der Durchschnittspreis von Silber liegt dieses Jahr bisher bei 15,97 Dollar je Unze.Silber wird im Vergleich zu Gold günstig bleiben, so Reuters, wobei das Gold/Silber-Verhältnis 2019 durchschnittlich 86 betragen und 2020 bei 85 liegen wird.© Redaktion GoldSeiten.de