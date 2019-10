TD Securities: Goldmarkt könnte enttäuscht werden

Da sich der Goldpreis nun bei etwa 1.500 Dollar je Unze befindet, könnte der Edelmetallmarkt vom kommenden Treffen der Federal Reserve am Mittwoch enttäuscht werden, so TD Securities. "Die Edelmetalle blieben stabil angesichts der Aktienkursanstiege und der Verlängerung des Brexits", so erklärte man laut Kitco News "Es ist wahrscheinlich, dass sie innerhalb einer Wartespanne gehandelt werden, während wir uns auf wichtige Risikoereignisse in dieser Woche zubewegen. Nun, da der Preis wieder bei etwa 1.500 Dollar je Unze liegt, könnte der Goldmarkt für eine Enttäuschung gerüstet sein, während uns das Treffen vom FOMC bevorsteht und bei dem wir eine etwas falkenhafte Zinssenkung erwarten", meinten Strategen bei TD Securities.Fehlende Taubenhaftigkeit der Federal Reserve könnte Druck auf Gold ausüben. "Unser makroökonomisches Team erwartet, dass das Komitee Geduld signalisiert, was weitere Zinsentscheidungen in der Zukunft angeht, während man die Auswirkungen der drei Zinssenkungen bedenkt, die bereits durchgeführt wurden. Zudem erwartet unser Team, dass die Fed temporär pausieren wird, bevor die Zinssenkungen in Q1 2020 fortgesetzt werden. Das könnte wiederum dazu führen, dass das gelbe Edelmetall kurzfristig am unteren Ende der Handelsspanne gehandelt werden wird."© Redaktion GoldSeiten.de