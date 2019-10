Goldman Sachs: Gold - Preisprognose und Unterstützung

Analysten von Goldman Sachs prognostizieren einen Goldpreis bei 1.600 Dollar je Unze in sechs Monaten, berichtet forexlive.com . Demnach ist ihre Prognose unverändert gegenüber der vorherigen.Die Bank führt Unsicherheiten zur Steigerung aufgrund des Handelskriegs auf, was eine Erhöhung vorsorglicher Bargeldbestände auslösen könne. Diese überschüssigen Spareinlagen unterstützen Gold. Eine weitere Unterstützung bieten die Zentralbanken, so forexlive. Außerdem sinken laut Goldman Sachs die Finanzierungskosten. Doch dieser Rückgang würde der Bank zufolge weder Investment noch Nachfrage fördern, was zur Unsicherheit beiträgt.© Redaktion GoldSeiten.de