Goldpreis unter 1.500$; Aufmerksamkeit auf Fed

Der Goldpreis sank am Dienstag im asiatischen Handel unter das 1.500-Dollar-Niveau, da US-Präsident Donald Trump äußerte, dass eine Unterzeichnung des Teilabkommens "früher als vorgesehen" stattfinden könnte, berichtet das Wirtschaftsnachrichtenportal Investing.com Nach Trumps Aussage schlossen US-Aktien über Nacht höher, während Aktien in Asien am Dienstag größtenteils im grünen Bereich blieben. Der Abschluss der sogenannten "Phase Eins" des Handelsabkommens zwischen Washington und Peking könnte laut Trump "früher als vorgesehen" unterzeichnet werden. Er nannte allerdings kein Datum.Die Märkte blicken nun auf die Entscheidung der U.S. Federal Reserve zum Leitzins am Mittwoch. Es wird erwartet, dass die Fed eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr durchführt. Obwohl eine weitere Runde der geldpolitischen Lockerung in den USA erwartet wird, könnte Gold einbrechen, wenn die Fed diese Woche entscheidet, die Zinsen unverändert zu lassen.Analysten werden auch die geldpolitische Entscheidung der Bank of Japan am Donnerstag beobachten, so Investing.com weiter. Laut Analysten werde es eine knappe Entscheidung zwischen mehr Stimulus oder der Beibehaltung der bestehenden Geldpolitik.© Redaktion GoldSeiten.de