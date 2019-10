US Geological Survey - US-Goldfördermenge August 2019

Vor kurzem veröffentlichte US Geological Survey ( USGS ), das geologische Institut der USA, die aktuellen Zahlen zu den Produktionsmengen der US-Goldminen per Ende August 2019.Aus diesen Daten geht hervor, dass die Minenproduktion im achten Monat des Jahres leicht zurückging. Diese belief sich auf etwa 16.600 Kilogramm und stellt einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vormonat und eine Abnahme um 12% verglichen zu August 2018 dar.Durchschnittlich förderte man 536 Kilogramm am Tag. Im Juli 2019 hatte sich diese Zahl auf 552 Kilogramm belaufen. Im bisherigen Gesamtjahr produzierte man bisher täglich durchschnittliche 558 Kilogramm Gold.Der durchschnittlich von Engelhard Industries realisierte Goldpreis belief sich im August auf 1.501,50 Dollar je Unze, 82,17 Dollar oder 6% mehr als im Juli.© Redaktion GoldSeiten.de