WGC - Zinssenkungen unterstützen Gold

wirtschaftliche Expansion: Expandieren Volkswirtschaften, so kaufen die Leute innerhalb dieser mehr Schmuck, investieren stärker in Technologie und bauen ihre langfristigen Ersparnisse aus.





Risiko und Unsicherheit: Marktabschwünge unterstützen oftmals die Investitionsnachfrage nach Gold, da es als sicherer Hafen angesehen wird.





Opportunitätskosten: Der Preis konkurrierender Assets - wie Anleihen (durch Zinsen), Währungen und andere Assets - beeinflusst die Investorenstimmung gegenüber Gold.





Momentum: Kapitalflüsse und Preistrends können die Performance des Metalls verbessern oder hemmen.

Es sei bereits wohl bekannt, dass die Weltwirtschaft leiden würde, so schreibt Alistair Hewitt vom World Gold Council in einem Artikel. Die Handelsspannungen zwischen USA und China, die Brexit-Saga sowie eine Vielzahl weiterer geopolitischer Unsicherheiten hätten ihren Tribut gefordert. In vielen Volkswirtschaften sind Rezession nun reelle Möglichkeiten.Deshalb senken die weltweiten Zentralbanken die Zinsen. Zum Stand vom Oktober senkten insgesamt 54 Zentralbanken in Industrie- und Schwellenländern ihre Leitzinsen. Laut Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die die Aktivitäten von 37 Zentralbanken verfolgt, haben von diesen etwa 60% im bisherigen Jahr 2019 ihre Zinsen gesenkt - das ist der höchste Wert seit der Weltfinanzkrise.In welcher Art und Weise betrifft dies Gold? Insgesamt werden vier Grundtreiber für Gold betrachtet:Hierbei waren die Opportunitätskosten jedoch der stärkste Treiber für den Goldpreis im Jahr 2019. Niedrigere Zinsen und mehr Anleihen mit negativer Rendite würden zu niedrigeren Opportunitätskosten für das Halten von Gold führen.Alistair Hewitt schreibt zudem, dass weitere Zinssenkungen durch die Zentralbanken wahrscheinlich seien, was wiederum das Investoreninteresse an Gold unterstützen sollte.