Chinas Goldkonsum 2019 um 9,58% gesunken

Laut der neuesten Daten des China Gold Council belief sich der Goldkonsum in China in den ersten drei Quartalen des Jahres 2019 auf 768,31 Tonnen, so der Nachrichtendienst des Shanghai Metals Market , SMM. Demnach verzeichnete China einen Rückgang des Goldkonsums um 9,58% gegenüber den ersten drei Quartalen 2018.Der Goldkonsum umfasst die Nachfrage nach Goldschmuck, Goldbarren und -münzen sowie die industrielle und sonstige Goldnachfrage.So betrug die Goldschmucknachfrage Chinas im obengenannten Zeitraum 523,25 Tonnen, ein Rückgang um 2,9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Goldbarrennachfrage sank um 26,25% auf 154,95 Tonnen und die Nachfrage nach Goldmünzen um 39,78% auf 10,9 Tonnen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die industrielle und sonstige Nachfrage verzeichnete einen Rückgang um 3,28% auf 79,21 Tonnen Gold.© Redaktion GoldSeiten.de