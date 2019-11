Australien: Land für Goldexploration freigegeben

Die Regierung des australischen Bundesstaates Victoria gab bekannt, dass sie Land für Goldexploration auf den North Central Victorian Goldfields freigeben würde, berichtet das Rohstoffnachrichtenportal Scrap Register Demnach würden Bergbauunternehmen bevorzugt, die ein "Engagement für die Zusammenarbeit mit traditionellen Besitzern" aufweisen und die die lokale Beschäftigung fördern. so Ressourcenministerin Jaclyn Symes.Der Bergbau ist laut Scrap Register eine wachsende Industrie in Victoria und Umgebung. Die Goldproduktion und -exploration habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen und das reiche Mineralvorkommen in Victoria biete Gold und Basismetallen gute Zukunftsaussichten, so der australische Industrieverband Minerals Council of Australia (MCA).Die Explorationsinvestitionen in Victoria beliefen sich 2018-19 auf einen Wert von 102 Millionen Dollar, eine Steigerung um 213% in den letzten fünf Jahren.© Redaktion GoldSeiten.de