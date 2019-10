Coeur Mining mit positivem Monatsabschluss

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das amerikanische Silberminenunternehmen Coeur Mining Inc. setzte im September stark zurück und baute diese Schwäche im Oktoberverlauf sogar weiter aus. Die Annahme der letzten Analyse vom 11. September erfüllte sich dennoch und so konnte in einem ersten Schub das Niveau bei 5,50 USD erneut attackiert bzw. temporär sogar überwunden werden. Die Spannung steigt jedenfalls erneut und so widmen wir uns den weiteren Details im Nachgang.Trotz neuem Reaktionshoch am 24. September bei 5,99 USD sackten die Notierungen im Anschluss scharf zurück. Hierbei wackelte sogar die Unterstützungszone zwischen 4,48 bis 4,60 USD gewaltig, denn mit dem Tief vom 15. Oktober bei 4,28 USD wurde dieser Support-Bereich schon massiv unterschritten. Letztlich wurden durch diese Aktion sicher einige zittrige Hände aus dem Markt gezogen, um jetzt im Nachgang der Aktie bei 5,21 USD notierend hinterherzuschauen. Technisch bleibt die gegenwärtige Range allerdings im Fokus und somit sollte man für einen Trendfortsetzung den wirklichen Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 5,50 USD abwarten.Speziell über 5,70 USD steigen bereits die Chancen der Nachhaltigkeit und somit dürfte oberhalb des letzten Reaktionshoch von 5,99 USD der Widerstand bei 6,60 USD warten, bevor sich oberhalb dessen die langfristige Lage weiter deutlich aufhellt. Ein nochmaliges Abtauchen in Richtung 4,48 USD kann andererseits natürlich nicht ausgeschlossen werden und so besteht diese Gefahr, innerhalb der benannten Range, unverändert. Sollten die Kurse sich nochmals gen Süden orientieren, ist auf eben das Niveau rund um 4,48 USD zu achten. Ein nochmaliger Rückgang darunter könnte unmittelbar das Tief bei 4,28 USD auf die Agenda rufen.Im weiteren Verlauf wäre dann auch eine Korrekturausdehnung bis 3,85 USD einzukalkulieren. Sollte auch dort keine Stabilisierung gelingen, wären die Bären wieder klar am Drücker und eine weitere Kursschwäche könnte die Anteilsschein bis 3,40 USD bzw. unter die Marke von 3,00 USD zurückführen. Das Tief vom 28. Mai bei 2,78 USD wäre in diesem Zusammenhang als nächste Zielstation anzusehen.Ein klarer Ausbruch über 5,50 bzw. 5,70 USD sollte abgewartet werden. Gelingt dieser und wird im Zuge dessen auch die Marke von 5,99 USD überwunden, spricht viel für eine weitere Performance bis zum Widerstand bei 6,00 USD. Oberhalb dessen würde sich mittelfristiges sowie noch deutlicheres Potenzial in Richtung von 9,00 USD eröffnen.Ob die laufende Erholung sich weitere fortsetzen kann, muss zunächst abgewartet werden. Faktisch würde sich bei einem nochmaligen Abtauchen unter die Marke von 4,48 USD, kurzfristiges Abwärtspotenzial bis 4,28 USD und darunter bis 3,85 USD eröffnen. Im Ausdehnungsfall müsste man darunter mit zusätzlichen Verlusten bis 3,40 bzw. 3,00 USD kalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.