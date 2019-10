Gold: Richtungssignal steht noch aus

Der Goldpreis fiel in den vergangenen Wochen leicht zurück. Die Rally der Vormonate wurde ausgehend von 1.555 USD korrigiert. Oberhalb der 1.480 USD konnten sich die Notierungen stabilisieren und aus dem Korrekturtrend nach oben ausbrechen. Dieses Kaufsignal setzte sich jedoch nicht direkt durch, sodass Gold zur Unterstützung bei 1.480 USD zurückfiel.Die Notierungen haben noch die Chance, die Rally mittelfristig auszudehnen. Erst oberhalb der 1.517 USD bieten sich aber neue Kaufsignale, welche einen Anstieg in Richtung 1.555 USD nach sich ziehen könnten. Sollte Gold unter 1.480 USD fallen, droht hingegen ein deutlicher Rutsch bis in den Bereich 1.439 USD. Zwischen 1.480 USD und 1.517 USD kann die Entwicklung relativ neutral bewertet werden.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG