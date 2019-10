Hochschild und der Kampf tobt

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. verbleibt in einer spannenden und zugleich aussichtsreichen Lage. Die ausgebildeten Tiefs im Oktoberverlauf konnten zuletzt relativiert werden und nunmehr steht die Etablierung über der Marke von 200,00 Pence erneut im Fokus. Gelingt dies, erlaubt sich weiteres Potenzial bis zum letzten Reaktionshoch bei 232,20 Pence, bevor darüber die Marke von 300,00 Pence interessant werden sollte.Vorsicht wäre hingegen bei einem erneuten Rückgang unter 180,00 Pence angesagt. Sofern es nochmals dazu kommt, könnte es durchaus weitere Abgaben in Richtung 150,00 Pence geben und das technische Setup sich dementsprechend verschlechtern.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.