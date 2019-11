Blue Lagoon Resources Inc. schließt 3. Tranche der Privatplatzierung ab

1. November 2019 - Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB:7BL - WKN A2PNJ8; OTC: BLAGF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die dritte und letzte Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung, die in der Pressemeldung des Unternehmens vom 16. September 2019 angekündigt wurde, abgeschlossen hat. Im Zuge der dritten Tranche begab das Unternehmen Flow-Through-Stammaktien zum Preis von 1,00 Dollar pro Aktie und erzielte damit einen Bruttoerlös von 450.000 Dollar.Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös zur Durchführung von Mineralexplorationsarbeiten zur Weiterentwicklung seiner Konzessionsgebiete sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden. Die Wertpapiere sind an eine Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum erlischt.Rana Vig, President und Chief Executive OfficerTel: 604-218-4766E-Mail: ranavig@gmail.comDie Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!