Palladium: Nicht aufzuhalten

Palladium bewegte sich in den vergangenen Wochen stark nach oben. Eine Rally wurde im Bereich der 1.378 USD gestartet und führte die Notierungen direkt an die Oberkante des mittelfristigen Trendkanals. Diesen konnte Palladium zuletzt auch nach oben durchbrechen.Oberhalb des steilen Aufwärtstrends der Vorwochen bietet sich weiterer Spielraum. Kursgewinne in Richtung 1.900 USD bleiben darüber möglich, nachdem der mittelfristige Aufwärtstrend verlassen werden konnte. Sollte Platin jedoch unter die 1.775 USD fallen und den Aufwärtstrend verlassen, dürfte eine umfassendere Zwischenkonsolidierung anstehen. Abgaben bis 1.731 USD und später 1.700 USD sind dann möglich.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG