Tudor Gold Corp.: Ken Konkin wird zum Vicepräsident für Project Development befördert

VANCOUVER, BC, 01. November 2019 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das "Unternehmen" oder "Tudor Gold") freut sich bekannt zu geben, dass Ken Konkin von seiner früheren Position als Explorationsmanager zum Vice President für Projektentwicklung (Vice President for Project Development) befördert wurde. Ken war maßgeblich am großen Erfolg der 2019er Bohrsaison bei der Goldstorm-Zone beteiligt, die sich auf unseren Treaty Creek-Konzessionsflächen im Goldenen Dreieck befindet.Tudor Gold gibt des Weiteren bekannt, dass das Unternehmen im November auf zwei wichtigen europäischen Edelmetallkonferenzen teilnehmen wird. (Details siehe unten)Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Anmeldeprozess finden Sie hier: https://www.precioussummit.com/event/2019-summit-zurich/Bitte besuchen Sie uns am Messestand Nummer 39. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Anmeldeprozess finden Sie hier: www.edelmetallmesse.com Beide Veranstaltungen bringen Privatanleger und institutionelle Investoren mit attraktiven Unternehmen aus dem Edelmetallsektoren zusammen. Die Vertreter von TUDOR GOLD würden sich freuen, Sie auf den Konferenzen zu treffen und Sie über die neuesten Aktivitäten und Entwicklungen des Unternehmens zu informieren.Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Pretium Resources Inc. Das Unternehmen kontrolliert 60% des Electrum-Projektes. Darüber hinaus verfügt Tudor über earn-in Optionen bzw. ist zu 100% an weiteren Projekten im Goldenen Dreieck beteiligt."Walter Storm"Walter Storm, President and Chief Executive OfficerCatalin Kilofliski, Director Corporate Development and CommunicationsTel: +1 604-559-8092Email: catalin@tudor-gold.comoder Carsten RinglerManager Investor RelationsTel. +49 172 6918274Email: carsten.ringler@tudor-gold.comDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!