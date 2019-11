Infla X - Unbedeutende Zinssenkung, bedeutende Geldmengenerhöhung

Man kommt sich vor wie ein Papagei, bei den ewigen Widerholungen dessen, worum es als einziges geht: Geldmenge.Die US-Zentralbank senkte die Zinsen in der vergangenen Woche erneut auf nunmehr 1,75%.Das ist zwar richtig, aber nicht wichtig, denn auch 2,25% Zinsen hindern niemanden am Investieren. Wenn sein Kunde kein Geld hat und nichts kaufen kann, weil die Weltgeldmenge zu gering ist, DAS hindert Unternehmen am Investieren.QUANTITÄT vor PREIS also ganz deutlich hier die Wirkungspriorität.Die "kurzzeitigen Verspannungen am Repo Markt" sind natürlich, wie dies bei der "Inflation" auch der Fall war, nicht das, was Ihnen der FED Vorsitzende erklärt, sondern längst chronisch. Die Inflation gibt es ja real auch nicht.Aber jetzt wird eben gegengesteuert und das schwarze Liquiditätsloch ist vorläufig geschlossen.Und wo kein Loch ist, fällt auch kein Assset rein:Der SPX 500 legte endlich einen Wochenschluß über 3060 Punkten hin.Palladium endlich einen Wochenschluß über 1800 USD,beide begleitet von Gold mit Wochenschluß über 1500 USD,und Silber und Platin und der BitCoin zumindest nicht im Tiefkeller