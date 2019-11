Russlands internationale Währungsreserven in KW 43

Die russische Zentralbank veröffentlichte vor kurzem die aktuellen Zahlen zum Stand der Gold- und Devisenreserven des Landes in US-Dollar per 25. Oktober 2019. Laut diesen Daten stiegen die internationalen Währungsreserven der Russischen Föderation in der 43. Kalenderwoche.So geht aus den Angaben hervor, dass Russland Gold- und Devisenreserven in Höhe von 539,9 Milliarden US-Dollar verzeichnete. In der 42. Kalenderwoche belief sich der Stand noch auf 537,2 Milliarden US-Dollar. Somit erhöhten sich die internationalen Währungsreserven des Landes im aktuellen Berichtszeitraum um 2,7 Milliarden US-Dollar.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de